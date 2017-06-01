Грицак за то, чтобы россияне въезжали в Украину с биометрическими паспортами
Председатель СБУ Василий Грицак выступает за то, чтобы россияне въезжали в Украину, используя биометрические загранпаспорта.
Об этом сообщают Українські новини.
"Если у нас есть возможность с 11 июня посещать Европу с биометрическими паспортами, почему тогда не сделать так, чтобы граждане, как минимум, Российской Федерации могли заезжать сюда только по аналогичным документам?", - сказал Грицак.
Он также считает, что сейчас можно принять такую меру пресечения.
По его словам, многие из тех, кто работает в России, подвергаются воздействию со стороны российских спецслужб.
Как известно, ранее секретар Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Российской Федерацией.
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