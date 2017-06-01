Убийцу Панкова не смогли задержать по горячим следам – Геращенко

По горячим следам убийцу бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова задержать не удалось.

Об этом заявил народный депутат фракции "НФ", советник министра внутренних дел Антон Геращенко в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

Также он выразил убеждение, что это было заказное убийство.

"К сожалению, по горячим следам убийцу не удалось задержать", - сообщил Геращенко.

По мнению нардепа "убийство Панкова является, скорее всего, заказным убийством, связанным с работой Панкова в концерне "Укрспирт". Не скрою, что последние 10-15 лет он был плотно связан с этой не простой государственной организацией, которая должна была бы работать прибыльно на благо народа Украины, а работает постоянно в полутени, или в полумраке".

Советник главы МВД Украины выразил уверенность, что следствие отработает все версии убийства, в том числе и личные финансовые обязательства покойного, семейные вопросы и тому подобное.

"Но мое убеждение, что это, скорее всего, связано с его деятельностью. Это убийство заказное, там есть не только исполнитель, который непосредственно стрелял, но и организатор и заказчик", - сказал Геращенко.

Как известно, утром 30 мая в Киеве из машины расстреляли мужчину, который оказался советником председателя "Укрспирта".

Панков в 2008-2009 гг был членом правления НАК "Надра Украины", в 2012 году пришел работать в "Укрспирт", где в тот же год занимал пост заместителя генерального директора по юридическим вопросам, и.о. гендиректора, первого замгендиректора по производственно-финансовым вопросам "Укрспирта", уволился из ГП в декабре 2013 года.

В начале 2014 года Панков был советником председателя правления "Черноморнефтегаз", в марте 2014 года вновь вернулся в "Укрспирт" на должность замгендиректора по юридическим вопросам.

В декабре 2014 года Минагропрод отстранил руководителя "Укрспирта" Михаила Лабутина от должности, назначив временно исполняющим обязанности гендиректора ГП "Укрспирт" его зама Виктора Панкова.

В 2016 году В.Панков был руководителем аппарата "Укрспирта".