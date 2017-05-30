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Застрелений у Києві виявився радником голови "Укрспирту"

Вівторок, 30 травня 2017, 11:10

Застреленим у вівторок на вулиці Гришка виявився радник голови "Укрспирту" Віктор Панков.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в правоохоронних органах.

Раніше у поліції зазначили, що особу загиблого чоловіка встановлено. Це – киянин, 1968 р.н., однак його імені не повідомили.

"Під час огляду тіла судмедексперт виявив чотири поранення. З місця події експерти вилучили гільзу калібру 9 мм", - ідеться в оновленому повідомленні.

"Правоохоронці опитують свідків і очевидців", - додається у ньому.

 
Киев Оперативный

У 2014 році Панков був в.о. директора підприємства.

Як відомо, вранці 30 травня на вулиці Гришка, 9 невідомий з автомобіля "Ауді" застрелив чоловікаПодія сталася близько 8:16.  

Зловмисник зник з місця події на "Ауді" червоного кольору.

Оксана Коваленко, УП

Теми: вбивствокриміналКиїв
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