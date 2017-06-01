В Днипре умер боец, получивший ранение под Авдеевкой

882 просмотра
0
Четверг, 1 июня 2017, 12:56

Ни один украинский военный не погиб в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе 31 мая, двое бойцов получили ранения и боевых травм.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник на брифинге 1 июня.

В то же время полковник отметил, что в среду в больнице города Днипро умер боец, который накануне получил тяжелое ранение головы в районе Авдеевки.

Как отмечает советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа, врачи до последнего боролись за жизнь бойца 72-й бригады 28-летнего Сергея Михайлюка.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Штаб АТО: Режим тишины преимущественно соблюдается 1 июня 2017, 09:38
150 полицейских из Киева поехали в зону АТО 1 июня 2017, 09:31
Сутки в АТО: Боевики били из запрещенного оружия, 2 военных ВСУ ранены 1 июня 2017, 06:55
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Проспект Ватутина в Киеве переименовали в Шухевича
Под Киевсоветом – потасовка между бойцами добробатов и полицией
ЕСПЧ рассмотрит факты нарушения Россией прав человека в Крыму
Дело Гонгадзе: Разрешено рассекретить записи заседаний суда над Пукачем
Все новости
Dog-friendly

Семь киевских заведений, куда пускают с животными

Интервью

Организатор "Антипогромного концерта": Это была акция против жлобства