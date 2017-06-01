Захватом Крыма руководил нынешний "вице-премьер" ОРДО – Петренко

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Четверг, 1 июня 2017, 13:25

Министр юстиции Павел Петренко рассказал, что теперь четко установлены лица, которые руководили захватом Крыма Россией.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг.

"Мы сделали хронологию захвата Российской Федерацией Крыма по датам и локациям", - заявил он.

По словам главы Минюста, операция по захвату как полуострова, так и других территорий Украины тайно готовилась десятилетиями, в частности, в ФСБ РФ.

"Нами установлено из показаний свидетелей и благодаря другим доказательствам, которые мы собрали и подали в ЕСПЧ, конкретный перечень должностных лиц РФ, которые осуществляли координацию захвата Крыма, руководили этой операцией, и этот список еще не исчерпан, так как мы собираем новые доказательства", - сказал он.

Петренко сообщил, что управлением всех мероприятий непосредственно на территории Крыма занимался некий Антюфеев, бывший "министр безопасности" Приднестровья, а с лета 2014 - "вице-премьер ДНР".

Дополняется...

Темы: Крым Росcия Минюст
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