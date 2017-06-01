Группа пьяных поляков напала на дом украинских гастарбайтеров под Гданьском

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Четверг, 1 июня 2017, 16:36

В городе Хващино под Гданьском группа пьяных поляков напала на дом, в котором живут украинские гастарбайтеры. Бросая бутылки и камни, они кричали: "Украинцы, убирайтесь прочь".

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Инцидент произошел еще в ночь с субботы на воскресенье 28 мая, однако огласку в польской прессе получил только сейчас. Группа пьяных местных пришла в дом, где жили украинцы, они бросали камни и бутылки и выкрикивали ксенофобские лозунги.

Поляки обвиняли украинцев в том, что они отбирают рабочие места: "Польша для поляков", "Езжайте в Украине", - кричали нападавшие.

Украинцы позвонили владельцу фирмы, в которой работают, с просьбой о помощи. По прибытии он пытался заступиться за работников, однако сам пострадал.

В результате нападения пострадали несколько граждан Украины. Полиция задержала семерых нападавших, все, кроме одного, были пьяны. У одного из нападавших нашли кокаин.

Мужчинам предъявлены обвинения в образах и прямых угрозах лишения жизни на национальной почве.

Стоит отметить, что в компании, где трудоустроены украинцы, работают 40 человек. 24 из них - граждане Украины, все трудоустроены легально. Украинцы зарабатывают несколько меньше поляков, однако работодатель предоставляет им бесплатное питание и жилье.

В доме, где произошла драка, проживают 15 человек: одиннадцать сотрудников фирмы и их жены.

Европейская правда

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