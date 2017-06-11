На Львовщине горела Грибовицкая и еще одна свалка

539 просмотров
0
Воскресенье, 11 июня 2017, 09:43

10 июня во Львовской области произошли пожары на двух свалках.

Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты львовской ОГА, в 12:49 в пгт. Броды (ул. Богуна, б/н) на территории свалки, которая принадлежит АП "Броды", возник пожар.

Огнем уничтожен мусор на площади 20 м2. Пожар локализован в 13:12, ликвидирован в 14:41.

Кроме того, еще один пожар возник в 18:20 вблизи с. Збиранка Жовковского района на территории Грибовицкой свалки, которая принадлежит ЛКП "Збиранка".

Огнем уничтожен мусор на площади 10 м2. Пожар локализован в 18:53, ликвидирован в 19:15.

Как известно, 30 мая 2016 на Грибовицкой свалке произошел завал, после того, как там возник пожар.

Спасатели нашли под завалами тела трех своих коллег, четвертый пропал без вести.

После этого эксплуатацию свалки приостановили, а львовский мусор начали вывозить в другие города Украины. Жители этих городов неоднократно выражали свой протест против таких действий.

В августе 2016-го Львовская областная прокуратура выдвинула подозрение в служебной халатности трем руководителям Львовского коммунального предприятия "Збиранка", которое обслуживало Грибовицкий полигон.

Также в ноябре 2016-го Львовская областная прокуратура объявила подозрение начальнику управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрию Гольцу, в подчинении которого было ЛКП "Збиранка".

В марте 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что мэру Львова Андрею Садовому могут вручить подозрение относительно служебной халатности со смертельным исходом по делу обвала на Грибовицкой свалке.

Впоследствии Луценко сообщил, что для "объективного и беспристрастного расследования этого дела" оно передано в прокуратуру другой области.

Украинская правда

Больше по теме читайте в статье "Украинской правды" - "Львов SOS: итоги мусорного года"

Темы: Львов
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Во Львове ночью построили мусорные баррикады 9 июня 2017, 13:35
Львов простился с Любомиром Гузаром 3 июня 2017, 17:49
Возможную причастность Садового к Грибовицкой трагедии расследуют в Тернополе 2 июня 2017, 21:52
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Южнодонбасский водопровод снова обесточен: надолго
Сутки в АТО: 73 обстрела, 4 военных ВСУ погибли
В СБУ ищут журналиста Васина, исчезнувшего в Донецке
Первые страны-члены ЕС ввели безвизовый режим для Украины
Все новости
Тревожные звоночки

Эксперт назвала признаки того, что в отношениях пары не все в порядке

Ты же мать

Работающие мамы – о своем опыте и лайфхаках