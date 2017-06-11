На Львовщине горела Грибовицкая и еще одна свалка

10 июня во Львовской области произошли пожары на двух свалках.

Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты львовской ОГА, в 12:49 в пгт. Броды (ул. Богуна, б/н) на территории свалки, которая принадлежит АП "Броды", возник пожар.

Огнем уничтожен мусор на площади 20 м2. Пожар локализован в 13:12, ликвидирован в 14:41.

Кроме того, еще один пожар возник в 18:20 вблизи с. Збиранка Жовковского района на территории Грибовицкой свалки, которая принадлежит ЛКП "Збиранка".

Огнем уничтожен мусор на площади 10 м2. Пожар локализован в 18:53, ликвидирован в 19:15.

Как известно, 30 мая 2016 на Грибовицкой свалке произошел завал, после того, как там возник пожар.



Спасатели нашли под завалами тела трех своих коллег, четвертый пропал без вести.



После этого эксплуатацию свалки приостановили, а львовский мусор начали вывозить в другие города Украины. Жители этих городов неоднократно выражали свой протест против таких действий.

В августе 2016-го Львовская областная прокуратура выдвинула подозрение в служебной халатности трем руководителям Львовского коммунального предприятия "Збиранка", которое обслуживало Грибовицкий полигон.

Также в ноябре 2016-го Львовская областная прокуратура объявила подозрение начальнику управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрию Гольцу, в подчинении которого было ЛКП "Збиранка".

В марте 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что мэру Львова Андрею Садовому могут вручить подозрение относительно служебной халатности со смертельным исходом по делу обвала на Грибовицкой свалке.

Впоследствии Луценко сообщил, что для "объективного и беспристрастного расследования этого дела" оно передано в прокуратуру другой области.

Украинская правда

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