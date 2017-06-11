Южнодонбасский водопровод снова обесточен: надолго

Южнодонбасский водопровод остановлен из-за обесточивания насосной станции первого подъема в результате боевых действий.

Через бойові дії знеструмлено нас. станцію 1-го підйому Півд-Дон.водогону.Виведені з ладу два вводи,руйнування критичні,ремонт буде тривалим — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 11, 2017

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.

Согласно сообщению, из строя выведены два ввода.

Півд-Донб.водогон зупинено,під загрозою водопостач.Червоноарм, Волноваськ, Добропольськ. р-нів,Маріуполя.Є руйнування будівель та споруд — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 11, 2017

"Разрушения критические, ремонт будет долгим", - отметили в министерстве.

Робітники КП Вода Донбасу і сапери намагаються зайти на тер. станції для оцінки пошкоджень. Готується заявка в СЦКК на проведення ремонту. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 11, 2017

Там добавили, что под угрозой водоснабжение Красноармейского, Волновахского, Добропольского районов, а также Мариуполя. Есть разрушения зданий и сооружений.

Как сообщалось, 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе возле с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, которая обеспечивает водой три фильтровальные станции на подконтрольной территории, а именно: Карловскую (с. Карловка), Великоанадольскую (г. Волноваха) и Старокрымскую (г. Мариуполь).

10 июня работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода была восстановлена.

Украинская правда