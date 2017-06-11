Южнодонбасский водопровод снова обесточен: надолго

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Воскресенье, 11 июня 2017, 10:11

Южнодонбасский водопровод остановлен из-за обесточивания насосной станции первого подъема в результате боевых действий.

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.

Согласно сообщению, из строя выведены два ввода.

"Разрушения критические, ремонт будет долгим", - отметили в министерстве.

Там добавили, что под угрозой водоснабжение Красноармейского, Волновахского, Добропольского районов, а также Мариуполя. Есть разрушения зданий и сооружений.

Как сообщалось, 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе возле с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, которая обеспечивает водой три фильтровальные станции на подконтрольной территории, а именно: Карловскую (с. Карловка), Великоанадольскую (г. Волноваха) и Старокрымскую (г. Мариуполь). 

10 июня работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода была восстановлена

Украинская правда

Темы: Донецкая область
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