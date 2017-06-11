Южнодонбасский водопровод снова обесточен: надолго
Южнодонбасский водопровод остановлен из-за обесточивания насосной станции первого подъема в результате боевых действий.
Через бойові дії знеструмлено нас. станцію 1-го підйому Півд-Дон.водогону.Виведені з ладу два вводи,руйнування критичні,ремонт буде тривалим— МТОТ (@mtot_gov_ua) June 11, 2017
Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.
Согласно сообщению, из строя выведены два ввода.
Півд-Донб.водогон зупинено,під загрозою водопостач.Червоноарм, Волноваськ, Добропольськ. р-нів,Маріуполя.Є руйнування будівель та споруд— МТОТ (@mtot_gov_ua) June 11, 2017
"Разрушения критические, ремонт будет долгим", - отметили в министерстве.
Робітники КП Вода Донбасу і сапери намагаються зайти на тер. станції для оцінки пошкоджень. Готується заявка в СЦКК на проведення ремонту.— МТОТ (@mtot_gov_ua) June 11, 2017
Там добавили, что под угрозой водоснабжение Красноармейского, Волновахского, Добропольского районов, а также Мариуполя. Есть разрушения зданий и сооружений.
Как сообщалось, 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе возле с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, которая обеспечивает водой три фильтровальные станции на подконтрольной территории, а именно: Карловскую (с. Карловка), Великоанадольскую (г. Волноваха) и Старокрымскую (г. Мариуполь).
10 июня работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода была восстановлена.
Украинская правда
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