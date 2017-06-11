Південнодонбаський водогін знову зупинено: надовго

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Неділя, 11 червня 2017, 10:11

Південнодонбаський водогін зупинено через знеструмлення насосної станції першого підйому внаслідок бойових дій.

Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій у Twitter.

Згідно з повідомленням, з ладу виведені два вводи.

"Руйнування критичні, ремонт буде тривалим", - зазначили в міністерстві.

Там додали, що під загрозою водопостачання Червоноармійського, Волноваського, Добропольського районів, а також Маріуполя. Є руйнування будівель та споруд.

Як повідомлялося, 8 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с. Василівка на непідконтрольній території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону, яка забезпечує водою три фільтрувальні станції на підконтрольній території, а саме: Карлівську (с. Карлівка), Великоанадольську (м. Волноваха) та Старокримську (м. Маріуполь).

Без центнралізованого водопостачання залишилося близько 388 тисяч мешканців у 5 районах Донецької області. 

10 червня роботу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону відновили.

Українська правда

Теми: Донецька область
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