Південнодонбаський водогін знову зупинено: надовго

Південнодонбаський водогін зупинено через знеструмлення насосної станції першого підйому внаслідок бойових дій.

Через бойові дії знеструмлено нас. станцію 1-го підйому Півд-Дон.водогону.Виведені з ладу два вводи,руйнування критичні,ремонт буде тривалим — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 11, 2017

Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій у Twitter.

Згідно з повідомленням, з ладу виведені два вводи.

Півд-Донб.водогон зупинено,під загрозою водопостач.Червоноарм, Волноваськ, Добропольськ. р-нів,Маріуполя.Є руйнування будівель та споруд — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 11, 2017

"Руйнування критичні, ремонт буде тривалим", - зазначили в міністерстві.

Робітники КП Вода Донбасу і сапери намагаються зайти на тер. станції для оцінки пошкоджень. Готується заявка в СЦКК на проведення ремонту. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 11, 2017

Там додали, що під загрозою водопостачання Червоноармійського, Волноваського, Добропольського районів, а також Маріуполя. Є руйнування будівель та споруд.

Як повідомлялося, 8 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с. Василівка на непідконтрольній території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону, яка забезпечує водою три фільтрувальні станції на підконтрольній території, а саме: Карлівську (с. Карлівка), Великоанадольську (м. Волноваха) та Старокримську (м. Маріуполь).

Без центнралізованого водопостачання залишилося близько 388 тисяч мешканців у 5 районах Донецької області.



10 червня роботу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону відновили.

Українська правда