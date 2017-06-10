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В Донецкой области почти 400 тысяч человек остаются без водоснабжения

Суббота, 10 июня 2017, 13:25
В Донецкой области почти 400 тысяч человек остаются без водоснабжения

В 5 районах Донецкой области около 388 тысяч жителей остаются без централизованного водоснабжения после обстрелов 8 июня.

Об этом сообщает в субботу Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе возле с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, которая обеспечивает водой три фильтровальные станции на подконтрольной территории, а именно: Карловскую (с. Карловка), Великоанадольскую (г. Волноваха) и Старокрымскую (г. Мариуполь)", - пояснили в ГСЧС.

По состоянию на 7 утра 10 июня водоснабжение населению (около 388 тыс. жителей) в 5 районах области осуществляется почасово из 21 резервного резервуара общей емкостью 61 тыс. м3, а именно: Покровский (178 тыс. чел., 5 резервуаров - 27 тыс. м3 ), Селидовський (80 тыс. чел., 6 резервуаров - 7 тыс. м3), Волновахский (50 тыс. чел., 4 резервуара - 16 тыс. м3), Добропольский (50 тыс. чел., 2 резервуара - 2 тыс. м3) и Марьинский (30 тыс. чел., 4 резервуара - 9 тыс. м3).

В ГСЧС отметили, что в настоящее время необходимость подвоза воды отсутствует. При почасовой подаче воды, возможность обеспечения населения водой может составлять 3-4 суток.

Решается вопрос о возобновлении электроснабжения в условиях безопасности работников.

Сообщается также, что в Авдеевке до сих пор отсутствует газоснабжение, прекращенное 7 июня из-за повреждения подземного газопровода в результате боевых действий.

"Проведение ремонтно-восстановительных работ невозможно в связи с опасностью для работников", - отметили в ГСЧС.

Позже вице-премьер, министр регионального развития Геннадий Зубко сообщил в Twitter, что по состоянию на 12:30 работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода восстановлена.

"Воду к потребителям планируется подать, начиная с 22 часов", - добавил он.

Украинская правда

Темы: ГСЧСДонецкая область
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