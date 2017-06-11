На Донбассе без воды остались 4 фильтровальные станции

Вследствие остановки насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода прекращена подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую и две мариупольские.

Об этом сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский в Facebook.

По его словам, в настоящее время без централизованного водоснабжения остаются города, которые питаются с Карловской фильтровальной станции: Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинск, Новогродовка, Горняк, поселки Цукурино, Острый и Кураховка - там вода будет подаваться по графику.

"В Волновахском районе имеются свои насосные с резервными резервуарами, и есть возможность подавать питьевую воду населению. Тоже самое и по Мариуполю - вода в городе есть", - добавил Жебривский.

Он отметил, что в результате огневого удара боевиков перебита линия электропередач, выведен из строя трансформатор, повреждено здание насосной станции.

Бригада ремонтников выехала на станцию. СЦКК договаривается об установлении длительного режима тишины.

"Представители орды в том, что происходит, пытаются обвинить ВСУ. В то же время, от наших военных имеем твердую гарантию не стрелять по станции. Представители противоположной стороны такой гарантии не дают - ни нам, ни международным наблюдателям - и прибегают к диверсионным мероприятиям", - написал Жебривский.

Как сообщалось, около 7 утра 11 июня НЗФ ОРДО обстреляли из гранатометов и вывели из строя насосную станцию первого подъема Южно-Донбасского водовода. Как сообщили в МинТОТ, Южно-Донбасский водопровод остановлен, ремонт будет длительным.

Украинская правда