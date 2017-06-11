ГПСУ: В первый день "безвиза" в страны ЕС проехали 52 тыс. украинцев

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Воскресенье, 11 июня 2017, 23:16

По состоянию на 21:00 в страны ЕС проехали более 52 тыс. граждан Украины, 20% из них воспользовались биометрическими паспортами.

Об этом вечером 11 июня, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, по состоянию на 19:00 более 1400 граждан Украины воспользовались безвизом.

Как сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян, при пересечении границы в пунктах пропуска очередей или внештатных ситуаций не возникало. 

"По состоянию на 19:00 границу в рамках безвиза пересекли чуть более 1400 наших соотечественников. 73% из них - в автомобильных пунктах пропуска, 27% - в авиационных. Большинство - 65% - выехали в ЕС через украинско-польский участок. Отказ, как и раньше - только один - из-за превышения срока пребывания в Дании", - сообщил Слободян. 

Ранее в ведомстве отмечали, что большинство граждан использовали для пересечения границы автомобильные пункты пропуска, остальные - воздушное сообщение.

Украинская правда

Темы: граница ЕС визы
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IP: 37.57.154.---Муляр11.06.2017 23:53
Ну як 52 тис., 20 % та 1400 можуть бути частинами цього рівняння?! Якщо 1400, то це 2% від 52000, або 20% від 5200. Ви хоч би калькулятором користувались, якщо не можете таке порахувати.
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