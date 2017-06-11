ДПСУ: Понад 1300 українців скористалися безвізом з ЄС, більшість - автошляхами

Станом на 17:00 11 червня понад 1300 громадян України перетнули кордон з країнами Європейського союзу без віз.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

За даними ДПСУ, більшість громадян використовували для подорожі автомобільні пункти пропуску (71%), а інші (29%) надали перевагу повітряному сполученню.

Загалом кордон України у напрямку країн ЄС перетнули понад 40 тисяч осіб, з яких майже 8,2 тис. громадян - з біометричними паспортами.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

З початку дії безвізового режиму у в’їзді відмовили 5 громадянам, про причини відмови чотирьом з них вже повідомлялося.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

Українська правда