В Ираке уверяют, что террористы не получили катарские деньги

Сотни миллионов долларов, которые Катар направил террористам в качестве выкупа за похищенных членов королевской семьи до сих пор находятся в Багдаде.

Об этом заявил премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади, сообщает Reuters.

Иракский премьер в комментарии государственному телевидению сказал, что деньги находятся на счете в Центральном банке в Багдаде.

"Ни один доллар или евро...не был потрачен. Они до сих пор в своих упаковках. Специальный комитет и двое представителей правительства Катара проверяли размещение денег под попечительство Центрального банка", — заявил Аль-Абади.

Решение о том, как распорядиться деньгами "имеет как политический, так и юридический аспекты, оно будет принято в соответствии с иракским законодательством", — заверил премьер не вдаваясь в подробности.



По его словам, в апреле иракские власти конфисковали чемоданы с сотнями миллионов долларов на борту частного самолета из Катара, который приземлился в Багдаде.

Он допустил, что деньги предназначались для сделки о выкупе катарских заложников без согласия Багдада.

26 человек, среди которых были члены правящей в Катаре королевской семьи, попали в заложники во время охоты на юге Ирака в 2015 году.

Как велись переговоры об их освобождении неизвестно.



Ранее газета The Financial Times со ссылкой на представителей катарского правительства и командиров военных групп сообщила, что Катар выплатил до миллиарда долларов выкупа за похищенных в Ираке 26 членов королевской семьи и захваченных военных.

Сообщается, что выплаты предназначались для террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой" и представителям иранских сил безопасности.

Напомним, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические связи с Катаром.

Страны также объявили о закрытии транспортных связей с Катаром и дали катарским гостям и жителям городов две недели, чтобы уехать.

Позже о разрывве отношений с Катаром заявили также Йемен и Ливия.

Причиной таких мер стало обвинение власти Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Катар отрицает обвинения в поддержке террористических групп, и заявляет, что блокада соседних государств базируется на безосновательных утверждениях.