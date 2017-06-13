ООН фиксирует незаконные задержания на Донбассе с обеих сторон конфликта 

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине фиксирует незаконные задержания людей с обеих сторон конфликта на Донбассе, притом в ОРДЛО миссия не имеет доступа к задержанным.

Об этом сообщила председатель Специальной мониторинговой миссии ООН Фиона Фрейзер на брифинге во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжаем фиксировать случаи незаконных задержаний. Во многих случаях это было связано с физическими и психологическими злоупотреблениями, которые очень часто завершались пытками и плохим отношением по обе стороны от линии разграничения. Задержанных лишали связи с внешним миром, били, подвергали воздействию электрического тока, отказывали в медицинской помощи и заставляли подписывать признания", - отметила Фрейзер.

Она также рассказала, что по сравнению с двумя прошлыми годами количество таких случаев уменьшилось, однако такая практика еще сохраняется.

"Ситуация усложняется неэффективными расследованиями жалоб жертв пыток и плохого отношения. Но при этом наблюдаются некоторые признаки улучшения отношения к некоторым задержанным", - добавила она.

Кроме того, Фрейзер отмечает, что ООН имеет доступ к украинским государственным тюрьмам и следственным изоляторам. Однако доступа к местам лишения свободы на оккупированной части Донбасса нет.

"Тем не менее, мы продолжаем регистрировать случаи лишения свободы членами вооруженных формирований самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Практика 30-дневного так называемого ареста продолжается, без какой-либо юридической помощи", - сообщила она.

Кроме того, глава СММ ООН призвала стороны конфликта обеспечить непрерывный доступ независимым наблюдателям в места лишения свободы.

"Мы отмечаем, что за отчетный период заключенные, которые были лишены свободы еще до конфликта, были переведены из так называемой "ДНР" на территорию, которая контролируется Украиной. Всего таких заключенных 147, которые были переведены, начиная с 2015 года, благодаря диалогу сторону. Таким образом, диалог сторон может давать конкретные результаты", - подытожила Фрейзер.

Как сообщалось, Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека работает над поиском пропавшего в начале июня в оккупированном Донецке блогера Станислава Асеева, известного под псевдонимом - Станислав Васин.



