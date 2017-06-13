Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН пытается узнать судьбу пропавшего журналиста Васина

Вторник, 13 июня 2017, 12:33

Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека работает над поиском недавно пропавшего в оккупированном Донецке блогера Станислава Асеева, известного под псевдонимом - Станистлав Васин.

Об этом сообщила председатель Специальной мониторинговой миссии ООН Фиона Фрейзер на брифинге во вторник, передает "Радио Свобода".

"Мы пытаемся понять точно, что с ним происходит. То есть, мы до сих пор пытаемся получить доступ туда, чтобы понять, где он находится, и что с ним", - рассказала Фрейзер.

Кроме того, она отметила, что как и в других делах, "когда вооруженные группировки задерживают людей, за это ответственны те, кто контролирует эту территорию".

Как сообщалось, в СБУ заявили, что Станислав Асеев действительно исчез в начале июня на оккупированной территории.

Национальный союз журналистов Украины призвал ОБСЕ к поискам пропавшего в ОРДО журналиста Васина.

Как известно, Станислав Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня. По информации "Украинской правды", он жив.

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
Последние новости
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:15
Набсовет реформированного "Укроборонпрома" избрал председателя
12:14
В Сейме Польше создадут комиссию, которая будет расследовать слежку за оппозиционными политиками
12:13
Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
Все новости...
Реклама: