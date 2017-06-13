Канал Мураева помог Киселеву снять сюжет о языковых квотах

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Вторник, 13 июня 2017, 18:22

Украинский телеканал NewsOne, который принадлежащий внефракционному народному депутату Евгению Мураеву, помог российскому каналу "Россия 1" и его ведущему Дмитрию Киселеву снять сюжет о языковых квотах на украинском телевидении.

Об этом во вторник пишет издание Медианяня.

"Владелец вещателя пригласил корреспондента канала "Россия" на свой канал, чтобы снять сюжет для программы главного пропагандиста РФ Дмитрию Киселеву (что само по себе уже удивительно), в котором не постеснялись рассказать о притеснении свободы слова в Украине, тотальном запрете русского языка, а также том, что NewsOne у нас находится в тройке лидеров по рейтингам", - пишет издание.

В сюжете, героем которого стал сам Мураев, а также политик Евгений Червоненко, говорилось о притеснениях свободы слова, а также о том, что в Украине собираются запретить русский язык.

Журналисты Киселева в сюжете также процитировали отдельные фразы из телешоу Евгения Червоненко, который работает ведущим на NewsOne.

Пожаловался сотрудникам Киселева на преследования и сам Мураев.

Темы: телевидение язык пропаганда
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