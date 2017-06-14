Адвокаты обжаловали приговор Шариной

Адвокаты бывшего директора Библиотеки украинской литературы в Москве Натальи Шариной, которую приговорили к условному сроку, направили апелляционную жалобу на приговор в Мещанский суд Москвы.

Об этом сообщил адвокат Шариной, руководитель "Команды 29" Иван Павлов, сообщает российский "Интерфакс".

"Уникальность дела Шариной заключается в том, что все нарушения, о которых мы будем говорить в апелляционной инстанции, настолько очевидны, что для того, чтобы их не увидеть, недостаточно закрыть глаза, надо еще зажмурить совесть", - заявил он.

Как сообщалось, 5 июня Мещанский суд Москвы признал виновной и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно бывшему директору Библиотеки украинской литературы Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате средств учреждения.

Изначально в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По данным следствия, поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

Позднее число признанных экстремистскими и запрещенных в РФ материалов, которые, по мнению следствия, распространяла Шарина, возросло до почти двух десятков.

Затем директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение - в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, Шарина в 2011-2013 годах расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме. Позднее ей было предъявлено обвинение еще в одном эпизоде растраты - на этот раз в крупном размере.

По версии обвинения, директор библиотеки "нарушая законодательство, организовала получение платёжных поручений с расчетного счета департамента финансов города Москвы на расчетный счёт московской коллегии адвокатов общей суммой 297 тысяч руб.", а также совершила растрату на сумму 2,8 млн руб., устроив по документам на работу знакомых ее юриста, обеспечив их зарплатой и страховкой. Таким образом, Шариной был нанесен ущерб в 2,8 млн руб.