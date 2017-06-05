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Экс-директора Библиотеки укрлитературы в Москве признали виновной

Понедельник, 5 июня 2017, 12:05
Экс-директора Библиотеки укрлитературы в Москве признали виновной

Мещанский суд Москвы признал виновной и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно бывшему директору Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате средств учреждения.

"Суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой. Признать подсудимую виновной в экстремизме и растрате денежных средств. Назначить Шариной наказание в виде четырех лет лишения свободы условно", - говорится в приговоре судьи Елены Гудовшниковой, оглашённом в понедельник, передает "Интерфакс".

Кроме того, Шариной назначено наказание в виде испытательного срока на четыре года.

Иск потерпевшей стороны - Библиотеки украинской литературы - будет рассмотрен отдельно.

Сама Шарина заявила, что приговор ей не понятен. "Мне он не понятен. Разжигание ненависти - это какие это действия? Так какие действия я провела? Ни один свидетель этого не подтвердил, нет ни одного доказательства. Книги не признаны экстремистскими", - сказала она.

Русская служба ВВС сообщает, что прокурор Людмила Баландина просила суд приговорить 59-летнюю Шарину к пяти годам заключения условно в связи с тем, что она привлекается к уголовной ответственности впервые, а также учитывая ее возраст.

Кроме того, гособвинитель просила запретить Шариной занимать должности, связанные с общественно-политической деятельностью, сроком на три года.

Защита Шариной просила полностью оправдать ее по всем эпизодам.

Как известно, 28 октября 2015 в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, после чего ее директор Шарина была задержана.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Шарина была видпралена под домашний арест, который неоднократно продлевался судом и продолжается.

По данным СКР, поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

5 апреля 2016 директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение - в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, Шарина в 2011-2013 годах тратила предназначены для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме, которую впоследствии было закрыто в 2013 году.

В начале февраля защита Шариной обратилась в Страсбургский суд с жалобой на условия ее домашнего ареста.

В мае 2017 года Шарина заявила, что изъятые в учреждении материалы, которые стали основанием для возбуждения в отношении нее дела об экстремизме, были подброшены.

Темы: Росcиясуд
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