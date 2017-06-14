Адвокати оскаржили вирок Шаріній

248 переглядів
0
Середа, 14 червня 2017, 06:11

Адвокати колишнього директора Бібліотеки української літератури в Москві Наталії Шаріної, яку засудили до умовного терміну, направили апеляційну скаргу на вирок до Міщанського суду Москви.

Про це повідомив адвокат Шаріної, керівник "Команди 29" Іван Павлов, повідомляє російський "Интерфакс".

"Унікальність справи Шаріної полягає в тому, що всі порушення, про які ми будемо говорити в апеляційній інстанції, настільки очевидні, що для того, щоб їх не побачити, недостатньо закрити очі, треба ще заплющити совість", - заявив він.

Як повідомлялося, 5 червня Міщанський суд Москви визнав винною і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі умовноколишньому директорові Бібліотеки української літератури Шаріній, обвинуваченій в екстремізмі і розтраті коштів установи.

Спочатку щодо неї було порушено кримінальну справу за статтею 282 КК РФ (розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності). За даними слідства, приводом для порушення справи стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, яке було визнано судом екстремістським матеріалом і заборонено до використання.

Пізніше число визнаних екстремістськими і заборонених в РФ матеріалів, які, на думку слідства, поширювала Шаріна, зросло до майже двох десятків.

Потім директору бібліотеки було пред'явлено ще одне звинувачення - в розтраті в особливо великому розмірі. За версією слідства, Шаріна в 2011-2013 роках витрачала призначені для виплати юристам бібліотеки кошти на свій захист у першій кримінальній справі про екстремізм. Пізніше їй було пред'явлено звинувачення ще в одному епізоді розтрати - на цей раз у великому розмірі.

За версією звинувачення, директор бібліотеки "порушуючи законодавство, організувала отримання платіжних доручень з розрахункового рахунку департаменту фінансів міста Москви на розрахунковий рахунок московської колегії адвокатів загальною сумою 297 тисяч руб.", А також здійснила розтрату на суму 2,8 млн руб., влаштувавши за документами на роботу знайомих її юриста, забезпечивши їх зарплатою і страховкою. Таким чином, Шаріною було завдано збитків в 2,8 млн руб.

Теми: Росія суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Путін заявив, що в РФ не може скоро наступити західна демократія 14 червня 2017, 05:30
Глава Пентагону: РФ прагне посіяти хаос в міжнародних відносинах 14 червня 2017, 02:18
США вперше за 25 років не привітали РФ з днем Росії 14 червня 2017, 00:53
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Хуг: Число загиблих мирних жителів на Донбасі зросло на 110%
Парубій: У Пентагоні обговорюють питання виділення Україні летальної зброї
Екс-заступник прокурора Рівненщини вийшов під заставу в 1 млн
ДФС надає розстрочки переважно компаніям Ахметова
Усі новини
Медреформа на пальцях

Яку меддопомогу гарантуватиме держава

Ти ж мати

Мами, що працюють – про свій досвід і лайфхаки