60% украинцев заявили, что за год стали беднее – опрос

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Среда, 14 июня 2017, 13:04

Более 60 процентов украинцев утверждают, что за последний год их материальное положение ухудшилось, и что они не в состоянии оплатить коммуналку.

Об этом сообщается в исследовании социологической группы "Рейтинг".

"За последний год у более 60% опрошенных ухудшилось материальное положение, у 30% оно не изменилось, только у 6% - улучшилось, 2% - не определились с ответом. Более 60% опрошенных не под силу оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, 35% могут их оплачивать, еще 3% не определились", - говорится в исследовании.

К тому же, 97 процентов опрошенных ощущают на себе повышение цен на потребительские товары и услуги в этом году

По мнению 65 процентов опрошенных, причиной плохого экономического положения в стране является непрофессионализм и коррупция действующей власти, также 54 процента главной причиной назвали военные действия на востоке страны, 31% - неспособность Верховной Рады принимать нужные стране законы, 28% - непрофессионализм и коррупцию предыдущей украинской власти .

"При этом если на Западе страны основной причиной считают военные действия на Востоке и непрофессионализм и коррупцию предыдущей власти, то на Юге и Востоке больше отмечают непрофессионализм и коррупцию действующей власти, неспособность Верховной Рады принимать нужные законы, отсутствие политического компромисса между оппозицией и властью, проведение внешними силами спецоперации с целью ослабления Украины как экономического конкурента и низкую поддержку населением реформ", - отмечается в исследовании.

Кроме того, с утверждением, что Украина сегодня находится в состоянии хаоса, соглашаются 85 процентов опрошенных (каждый десятый не согласен), в состоянии развала - 75 процентов (17 процентов не согласны), в состоянии изменений - 44 процента (50 процентов не согласны) в состоянии развития - 21 процент (71 процент не согласен), консолидации - 17 процентов (58 процентов не согласны).

Всего были опрошены 2000 респондентов путем личного интервью (face-to-face). Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 19-25 мая 2017 года.

Украинская правда

Темы: опрос
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