Путин рассказал о втором внуке и жизни своих детей

Президент России Владимир Путин рассказал, что его дети живут в Москве и ведут обычную жизнь.



Об этом он сказал во время "прямой линии с гражданами РФ" в четверг.



"Мои дети, несмотря на слухи, живут здесь в России, в Москве. И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой и образованием. Никуда не лезут, ни в какую там политику, живут нормальной, рядовым жизнью", - сказал Путин.



"Что касается внуков, кто-то в детсад уже ходит. Вы знаете, я не хочу, чтобы они росли такими себе "принцами крови". Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого им нужно обычное общение в детских коллективах. Стоит только мне сейчас сказать возраст, имена, то они сразу будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это навредит развитию ребенка. Поэтому все у меня хорошо, я прошу меня понять", - добавил он.



Путин добавил, что недавно у него родился второй внук.



Как известно, в 2016 году Российские СМИ опубликовали подробности о старшую дочь президента РФ Владимира Путина - Марию Фаасен, о которой раньше не было практически ничего неизвестно.



Другая его дочь Екатерина Тихонова является куратором многомиллионного проекта МГУ.



Украинская правда