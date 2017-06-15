Путин рассказал о втором внуке и жизни своих детей

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Четверг, 15 июня 2017, 13:41

Президент России Владимир Путин рассказал, что его дети живут в Москве и ведут обычную жизнь.

Об этом он сказал во время "прямой линии с гражданами РФ" в четверг.

"Мои дети, несмотря на слухи, живут здесь в России, в Москве. И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой и образованием. Никуда не лезут, ни в какую там политику, живут нормальной, рядовым жизнью", - сказал Путин.

"Что касается внуков, кто-то в детсад уже ходит. Вы знаете, я не хочу, чтобы они росли такими себе "принцами крови". Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого им нужно обычное общение в детских коллективах. Стоит только мне сейчас сказать возраст, имена, то они сразу будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это навредит развитию ребенка. Поэтому все у меня хорошо, я прошу меня понять", - добавил он.

Путин добавил, что недавно у него родился второй внук.

Как известно, в 2016 году Российские СМИ опубликовали подробности о старшую дочь президента РФ Владимира Путина - Марию Фаасен, о которой раньше не было практически ничего неизвестно.

Другая его дочь Екатерина Тихонова является куратором многомиллионного проекта МГУ.

Украинская правда

Темы: Путин Росcия
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IP: 46.200.98.---sensor+215.06.2017 13:46
Дорогая Укр. Правда.

А нам обязательно три новости подряд читать про путина?
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