Путін розповів про другого онука і життя своїх дітей

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Четвер, 15 червня 2017, 13:41

Президент Росії Володимир Путін розповів, що його діти живуть у Москві і ведуть звичайне життя.

Про це він сказав під час "прямої лінії із громадянами РФ" у четвер.

"Мої діти, не дивлячись на чутки, живуть тут в Росії, в Москві. І внуки у мене є. Вони теж живуть нормальним життям. Дочки у мене займаються наукою і освітою. Нікуди не лізуть, ні в яку там політику, живуть нормальним, рядовим життям", - сказав Путін.

"Що стосується онуків, хтось уже в дитсадок ходить. Ви знаєте, я не хочу, щоб вони росли якимись "принцами крові". Я хочу, щоб вони нормальними людьми виросли. Для цього їм потрібне звичайне спілкування в дитячих колективах. Варто тільки мені зараз сказати вік, імена, то вони одразу будуть ідентифіковані, їх не залишать у спокої. Це нашкодить розвитку дитини. Тому все у мене добре, я прошу мене зрозуміти", - додав він.

Путін додав, що недавно у нього народився другий онук.

Як відомо, у 2016 році Російські ЗМІ опублікували подробиці про старшу доньку президента РФ Володимира Путіна - Марію Фаасен, про яку раніше не було практично нічого відомо.          

Інша його дочка Катерина Тихонова є куратором багатомільйонного проекту МГУ.

Українська правда

Теми: Путін Росія
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IP: 46.200.98.---sensor+215.06.2017 13:46
Дорогая Укр. Правда.

А нам обязательно три новости подряд читать про путина?
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