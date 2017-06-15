Предполагаемый организатор покушения на Черновол повесился сам – прокуратура

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Четверг, 15 июня 2017, 17:13

По факту смерти заключенного в помещении ИВС вероятного организатора нападения на Татьяну Черновол в 2013 году Олега Нетребко начато расследование и назначена служебная проверка.

Об этом сообщает 15 июня пресс-служба прокуратуры города Киева.

Тело 47-летнего мужчины без признаков жизни было обнаружено около четырех часов утра 15 июня 2017  года работниками спецучреждения. По предварительной информации, смерть наступила от механической асфиксии шеи путем повешения на простыне.

В прокуратуре отмечают, что первоочередные следственные действия, проведенные с привлечением судебно-медицинского эксперта, телесных повреждений на теле умершего, а также других явных признаков насильственной смерти не обнаружили.

Кроме того, проведенным анализом видеозаписи с камеры наблюдения исключается причастность к указанному происшествию посторонних лиц.

Сейчас в уголовном производстве назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти заключенного.

Кроме того, прокуратурой города Киева инициировано проведение служебной проверки по поводу соблюдения требований Закона Украины "О предварительном заключении" работниками ИВС ГУНП в г.. Киеве.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры города Киева.

Украинская правда

Темы: Черновол криминал прокуратура
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