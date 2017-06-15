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Найден повешенным предполагаемый организатор покушения на Черновол

Четверг, 15 июня 2017, 16:18
Найден повешенным предполагаемый организатор покушения на Черновол

В изоляторе временного содержания в Киеве нашли повешенным вероятного организатора нападения на Татьяну Черновол в 2013 году Олега Нетребко.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко.

"Нашли его повешенным в изоляторе временного содержания на Косогорном переулке на Подоле", - сказал он.

По его словам, теперь будет выяснять обстоятельства этого инцидента прокуратура, поскольку Нетребко является подозреваемым в прокурорских делах и был экстрадирован прокуратурой.

В то же время внефракционный народный депутат Виталий Куприй на своей странице в Facebook заявляет, что Нетребко повесили и называет его ключевым свидетелем по делу Майдана.

Как известно, Печерский суд Киеве 13 мая арестовал на 60 суток вероятного организатора нападения на Татьяну Черновол в 2013 году Олега Нетребко.

В январе 2017 мужчину задержали в Минске. В мае он был экстрадирован в Украину.

 

В 2015 году начальник департамента уголовного розыска МВД Владимир Остапенко сообщал, что организатором избиения Татьяны Черновол был криминальный авторитет из Днепродзержинска Олег Нетребко.

В ночь на 25 декабря 2013 года на журналистку и общественную активистку, а ныне народного депутата Татьяну Черновол было совершено нападение на трассе Борисполь-Киев.

Украинская правда

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Темы: Черновол ТатьянаМВДкриминал
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