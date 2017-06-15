Найден повешенным предполагаемый организатор покушения на Черновол

В изоляторе временного содержания в Киеве нашли повешенным вероятного организатора нападения на Татьяну Черновол в 2013 году Олега Нетребко.



Эту информацию "Украинской правде" подтвердил директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко.



"Нашли его повешенным в изоляторе временного содержания на Косогорном переулке на Подоле", - сказал он.



По его словам, теперь будет выяснять обстоятельства этого инцидента прокуратура, поскольку Нетребко является подозреваемым в прокурорских делах и был экстрадирован прокуратурой.



В то же время внефракционный народный депутат Виталий Куприй на своей странице в Facebook заявляет, что Нетребко повесили и называет его ключевым свидетелем по делу Майдана.

Как известно, Печерский суд Киеве 13 мая арестовал на 60 суток вероятного организатора нападения на Татьяну Черновол в 2013 году Олега Нетребко.

В январе 2017 мужчину задержали в Минске. В мае он был экстрадирован в Украину.



В 2015 году начальник департамента уголовного розыска МВД Владимир Остапенко сообщал, что организатором избиения Татьяны Черновол был криминальный авторитет из Днепродзержинска Олег Нетребко.



В ночь на 25 декабря 2013 года на журналистку и общественную активистку, а ныне народного депутата Татьяну Черновол было совершено нападение на трассе Борисполь-Киев.



Украинская правда