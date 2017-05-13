Організатора замаху на Чорновол 2013 року арештували

Печерський суд Києва у суботу арештував на 60 діб організатора нападу на Тетяну Чорновол 2013 року.

Про це повідомив "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, Печерський суд задовольнив клопотання Генпрокуратури про взяття підозрюваного під варту на 60 діб. Розслідування кримінального провадження здійснюють слідчі прокуратури.

У січні цього року чоловіка затримали в Мінську. У травні його було екстрадовано до України.

Як зазначив Тракало, чоловіка підозрюють у скоєнні замаху на навмисне вбивство.

"Правоохоронці встановили, що в листопаді 2013 року саме він шляхом підкупу схилив 4 осіб до вчинення навмисного вбивства Чорновол", - сказав речник Нацполіції.

"Наприкінці грудня 2013 року, реалізовуючи всій задум, зловмисники намагалися вчинити умисне вбивство Чорновол, видавши його за ДТП. Наздогнавши автомобіль потерпілої, вони намагалися зіштовхнути його з дороги, а після зупинки авто нанесли їй кілька ударів, після чого зникли", - додав він.

За цим фактом на початку лютого 2014 року відомості були внесені до ЄРДР. Слідчі кваліфікували дії зловмисників за частиною 2 статті 15 (замах на злочин) та п.6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу – як замах на вчинення навмисного вбивства з корисливих мотивів, вчинене на замовлення групою осіб.

Оперативники департаменту карного розшуку встановлювали місцезнаходження 47-річного уродженця міста Дніпродзержинськ Дніпропетровської області з жовтня 2014 року. У жовтні 2014 року його оголосили спочатку в державний, а потім у міжнародний розшук каналами Інтерполу. Стосовно нього була вставлена так звана "червона картка".

Тракало не назвав імені підозрюваного.

Однак у 2015 році начальник департаменту карного розшуку МВС Володимир Остапенко повідомляв, що організатором побиття Тетяни Чорновол був кримінальний авторитет з Дніпродзержинська Олег Нетребко.

"Слідством було встановлено, що кримінальний авторитет з Дніпродзержинська Олег Нетребко з прізвиськом "Нетрик". Він підшукав для здійснення злочину (нападу на Чорновіл) підопічних, які перебували під його впливом: Зінченко, Залюбовський, Корнілов, які були викликані з Дніпродзержинська. Їх зустрів Котенко", - сказав він.

Тоді Остапенко повідомляв, що Котенко і Залюбовський засуджені за скоєння цього злочину, а Зінченко переховується в Росії.

Як відомо, у ніч на 25 грудня 2013 року на журналістку та громадську активістку, а нині народного депутата Тетяну Чорновол було скоєно напад на трасі Бориспіль-Київ.

Катерина Тищенко, УП