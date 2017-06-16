Майк Пенс нанял адвоката в связи с расследованием о связях с РФ

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Пятница, 16 июня 2017, 06:07

Вице-президент США Майк Пенс нанял адвоката, который будет отвечать на вопросы  следствия о возможном сговоре между Россией и кампанией президента Дональда Трампа в 2016 году.

Об этом пишет The Washington Post.

Офис Пенса подтвердил в четверг, что он нанял председателя адвокатского бюро McGuireWoods LLP Ричарда Каллена, чтобы тот помогал ему отвечать на расспросы специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование о российском вмешательстве в выборы в США.

"Вице-президент полностью сосредоточен на своих обязанностях, осуществляя программу президента и с нетерпением ожидает скорейшего завершения этого вопроса", - сказал в своем заявлении представитель Пенса Джаррод Аген.

Помощники сказали, что вице-президент рассмотрел несколько кандидатов, прежде чем остановится на Каллене и принял окончательное решение на этой неделе. Они отказались сказать, что заставило Пенса нанять внешнего адвоката и перенаправлять все вопросы, связанные с расследованием, ему.

Ранее президент Трамп для этих же целей нанял юриста из Нью-Йорка Марка Касовица.

Как известно,  спецпрокурор Роберт Мюллер и комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США ведут расследование российского вмешательства в американские выборы и вероятных связей между соратниками Трампа и Кремлем.

Ранее сообщалось, что Трамп попал под расследование Мюллера. Спецпрокурор выясняет, не пытался ли президент влиять или противодействовать правосудию.

Темы: Трамп США Росcия
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