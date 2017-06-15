Трамп стал объектом следствия: ФБР проверяет вмешательство в правосудие

Специальный советник по делу о вмешательстве России в выборы в США Роберт Мюллер расследует, пытался ли президент Дональд Трамп помешать правосудию.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Специальный советник по делу о вмешательстве России в выборы в США Роберт Мюллер в рамках расширения расследования расспрашивает чиновников разведывательного сообщества с целью проверить не пытался ли Трамп препятствовать правосудию.

Пять человек, которые говорили на условиях анонимности сообщили, что Мюллер уже на этой неделе планирует допросить директора национальной разведки Дэниэла Коутса, главу АНБ Майка Роджерса и его бывшего заместителя Ричарада Леджета, которые согласились давать показания. Сколько еще свидетелей допрашивало ФБР остается тайной.

В заявлении АНБ по этому поводу отмечается, что агентство будет "в полной мере сотрудничать со специальным советником", но от дальнейших комментариев отказались. Офис директора национальной разведки также отказался от комментариев.

В Белом доме рекомендуют все вопросы о расследовании направлять личному адвокату Трампа.

Как пишет издание, этот шаг Мюллера является поворотным моментом в расследовании ФБР, которое продолжается уже почти год и сосредоточено на вмешательстве России в президентские выборы в США и вероятной координации между соратниками Трампа и Кремлем. Сообщается также, что следователи ищут доказательства возможных финансовых преступлений соратников президента.

Ранее уволенный Трампом экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент просил его публично объявить, что он (Трамп) не является объектом расследований, связанных с Россией, и требовал личной преданности и лояльности. По словам Коми, президент также просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

В свою очередь, Трамп назвал показания Коми перед комитетом Сената по вопросам разведки о содержании разговоров между ними "ложью" и раскрытием секретной информации.