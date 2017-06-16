Полиция начала задержания по делу убийства Вороненкова

3214 просмотров
0
Пятница, 16 июня 2017, 13:09

В Павлограде Днепропетровской области представители Генпрокуратуры и полиции проводят следственные действия по делу о гибели экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом в пятницу сообщает сайт Национальной полиции.

"В рамках этого уголовного производства правоохранители проводят задержание лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению. Также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности - обыски. Задержанных правоохранители доставляют в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.

Как известно Вороненкова убили 23 марта, когда он выходил из гостиницы в Киеве со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Охранник ранен. Он смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.

Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.

Член коллегии Министерства внутренних дел, народный депутат Украины Антон Геращенко сообщил, что Вороненкова убил 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, который родился в Севастополе.

Читайте также: "Справка: Кто такой Вороненков и что он делал в Украине"

Темы: убийство Киев полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Дело Вороненкова ведется "плотно", но пока без подозреваемых – полиция 16 июня 2017, 10:31
Достаточно доказательств для подозрения убийцы экс-руководителя "Укрспирта" – Князев 2 июня 2017, 13:07
Обвинение в деле Немцова попросило присяжных признать всех подсудимых виновными 1 июня 2017, 21:37
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Холодницкий избран одним из вице-президентов ФФУ
Минимальная зарплата в начале 2018 достигнет 3723 гривен
Курченко продает украинский уголь из АТО в Турцию
За время АТО погибли 2696 украинских военных – Минобороны
Все новости
Бокал вина

10 лучших винных баров Киева

#СуперТатоМоже

Ко Дню отца соцсети хвалят пап