Арестованный по делу Вороненкова был водителем машины киллера – прокуратура

1849 просмотров
0
Суббота, 17 июня 2017, 16:35

Ярослав Тарасенко, арестованный на 2 месяца по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, по данным прокуратуры, привез киллера к месту убийства депутата.

Об этом журналистам после заседания в Голосеевском суде в пятницу заявила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "112 Украина".

"Он подозревается в участии в организации убийства. Кроме того, он, согласно ходатайству, озвученному в суде, был водителем машины, которая привезла киллера на место происшествия. Он должен был также его забрать после совершения преступления", - заявила Максимец.

Однако, по мнению адвоката Тарасенко Романа Гайдая, доказательства прокуратуры в суде были недостаточными.

"При рассмотрении самого ходатайства доводов со стороны органа досудебного расследования, по нашему мнению, было недостаточно. Суд также не исследовал то, что и задержание было незаконно и доказательства, которые приводит прокурор, недостаточны и прямо ни на что не указывают", - заявил Гайдай.

Как сообщалось, в пятницу суд арестовал на два месяца задержанного по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова Ярослава Тарасенко.

Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в Киеве, он был со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Охранник ранен. Он смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.

Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.

Член коллегии Министерства внутренних дел, народный депутат Украины Антон Геращенко сообщил, что Вороненкова убил 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, который родился в Севастополе.

Читайте также: "Справка: Кто такой Вороненков и что он делал в Украине"

Темы: Вороненков суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова посадили под арест 16 июня 2017, 20:27
16 июня 2017, 14:08
Дело Вороненкова ведется "плотно", но пока без подозреваемых – полиция 16 июня 2017, 10:31
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Прокуратура взялась за продажу Курченко угля с оккупированного Донбасса
СБУ запретила пользоваться российскими сервисами при регистрации доменов
Порошенко подписал отмену "закона Савченко"
С начала года на Донбассе погибли 47 гражданских - ОБСЕ
Все новости
Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Мюнхене

Образование

Ментальная арифметика: как дети считают быстрее калькулятора