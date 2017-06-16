Подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова посадили под арест

Голосеевский райсуд столицы арестовал без права на залог подозреваемого в деле об убийстве российского депутата Дениса Вороненкова.

Соответствующая мера пресечения была избрана судом на заседании в пятницу, 16 июня 2017 года, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она отметила, что 36-летнему жителю города Павлоград Днепропетровской области, которого накануне задержали по подозрению в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, инкриминируется п.12 ч.2 ст. 115 УК Украины, то есть умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

"В своем ходатайстве прокурор отметил, что указанный человек одновременно является обвиняемым по другому уголовному производству, которое в настоящее время рассматривается Новомосковским райсудом Днепропетровской области по обвинению в совершении серии насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия", - написала Максимец на Facebook

При этом, по ее словам, в качестве рисков прокурор указал на возможность подозреваемого скрываться от следствия, воздействовать на свидетелей, уничтожить или исказить вещи или документы, имеющие значение в расследовании или иным образом препятствовать уголовному производству.

Суд, учитывая доводы прокурора, признал их обоснованными и постановил взять подозреваемого под стражу сроком на 60 суток.

Срок действия постановления судом определено до 13 августа 2017 года.

Как известно, по данным СМИ в Павлограде по делу убийства Вороненкова в пятницу задержали местного активиста Ярослава Тарасенко.



Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в Киеве, он был со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Охранник ранен. Он смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.

Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.

Член коллегии Министерства внутренних дел, народный депутат Украины Антон Геращенко сообщил, что Вороненкова убил 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, который родился в Севастополе.

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Украинская правда