СМИ: В Лондоне мужчина после наезда фургона с ножом напал на людей

После того, как фургон наехал на толпу людей возле мечети в Лондоне, из него выскочил мужчина с ножом и ранил, по крайней мере, одного человека.

Об этом сообщает Evening Standart.



Издание пишет, что фургон, сбивший людей, был взят в аренду в Уэльсе. Один человек – светлокожий мужчина с черными волосами, был задержан сотрудниками полиции.

В результате наезда, пострадали мусульмане, которые выходили из мечети после ночной молитвы.

Очевидцы сообщают, что наезд был спланированный. Однако полиция пока не квалифицировала инцидент как теракт.

Также, по словам некоторых очевидцев, в фургоне находились три человека, двум удалось сбежать.

Как известно, в Лондоне в ночь на 19 июня фургон въехал в толпу людей. Точное число пострадавших пока неизвестно, однако СМИ сообщают о как минимум 10 раненых.