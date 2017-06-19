СМИ: В Лондоне мужчина после наезда фургона с ножом напал на людей

1157 просмотров
0
Понедельник, 19 июня 2017, 06:43

После того, как фургон наехал на толпу людей возле мечети в Лондоне, из него выскочил мужчина с ножом и ранил, по крайней мере, одного человека.

Об этом сообщает Evening Standart.

Издание пишет, что фургон, сбивший людей, был взят в аренду в Уэльсе. Один человек – светлокожий мужчина с черными волосами, был задержан сотрудниками полиции.

В результате наезда, пострадали мусульмане, которые выходили из мечети после ночной молитвы.

Очевидцы сообщают, что наезд был спланированный. Однако полиция пока не квалифицировала инцидент как теракт.

Также, по словам некоторых очевидцев, в фургоне находились три человека, двум удалось сбежать.

Как известно, в Лондоне в ночь на 19 июня фургон въехал в толпу людей. Точное число пострадавших пока неизвестно, однако СМИ сообщают о как минимум 10 раненых.

Темы: Великобритания
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Лондоне фургон наехал на людей, есть пострадавшие 19 июня 2017, 03:37
СМИ сообщают о 70 погибших при пожаре в Лондоне 17 июня 2017, 01:05
Насиров может предстать перед судом Британии – посольство 16 июня 2017, 14:36
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Лондоне фургон наехал на людей, есть погибший и пострадавшие
ОБСЕ: Под оккупированной Горловкой подорвался грузовик с гражданскими
Полиция задержала одного из нападавших на участников ЛГБТ-марша
Португалия: Украинцам советуют воздержаться от визитов в лес
Все новости
Невидимка...

Почему гей-прайд – это не только о геях

Интервью

Режиссер Ханна Полак: Мы теряем человеческий облик, когда перестают помогать