ЗМІ: У Лондоні чоловік після наїзду фургона з ножем напав на людей

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Понеділок, 19 червня 2017, 06:43

Після того, як фургон наїхав на натовп людей біля мечеті в Лондоні, з нього вискочив чоловік з ножем і поранив, принаймні, одну людину.

Про це повідомляє Evening Standart.

Видання пише, що фургон, який збив людей, був узятий в оренду в Уельсі. Одна людина – світлошкірий чоловік з чорним волоссям, був затриманий співробітниками поліції.

В результаті наїзду, постраждали мусульмани, які виходили з мечеті після нічної молитви.

Очевидці повідомляють, що наїзд був спланований. Однак поліція поки не кваліфікувала інцидент як теракт.

Також, за словами деяких очевидців, в фургоні знаходилися три людини, двом вдалося втекти.

Як відомо, в Лондоні в ніч на 19 червня фургон в'їхав у натовп людей. Точне число потерпілих поки невідомо, проте ЗМІ повідомляють про як мінімум 10 поранених.

Теми: Велика Британія
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