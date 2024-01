В Лондоне фургон наехал на людей, есть погибший и пострадавшие

На севере Лондона фургон наехал на толпу людей.

Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел возле мечети, как раз когда люди из нее выходили.

Отмечается, что в результате происшествия есть "ряд пострадавших".

СМИ сообщили о 10 пострадавших, однако точное число пока неизвестно.

На место происшествия сразу прибыла полиция. Один человек арестован.

Позже полиция сообщила, что один человек в результате наезда погиб.

Police were called to reports of a vehicle in collision with pedestrians just after midnight https://t.co/eMJxdSGNee pic.twitter.com/DblKrYMxDJ