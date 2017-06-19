СМИ рассказали детали нового закона о деоккупации Донбасса

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Понедельник, 19 июня 2017, 10:56

Новый законопроект, который должен изменить формат антитеррористической операции, предусматривает создание оперативного штаба с широкими полномочиями и признание отдельных районов Донбасса оккупированными территориями.

Об этом говорится в статье "Зеркала недели".

Автор указывает, что в новом законопроекте о временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, который был представлен на прошлой неделе для закрытого обсуждения экспертами и политиками, акцент сделан на задачах государства, направленных на освобождение оккупированных территорий.

Документ вроде как состоит из двух компонентов.

"Первый: в общих чертах на законодательном уровне определяется комплекс силовых и дипломатических шагов, которые должны обеспечить освобождение оккупированных территорий. Второй: создается правовой механизм использования вооруженных сил в Донбассе", - говорится в статье.

По словам автора, новый законопроект предусматривает признание отдельных районов Донбасса оккупированными территориями.

"Для Киева это важно, поскольку всю ответственность за то, что там происходит, будет возложена на страну-оккупанта. Впрочем, по информации DT.UA, в законопроекте не указывается, кто именно является оккупантом, хотя в то же время Россия и названа агрессором, но опять же, как-то туманно", - говорится в статье.

Также, по словам автора, новый закон предусматривает создание вместо штаба АТО Оперативного штаба с широкими полномочиями, которому будут подчинены все армейские и силовые структуры, военно-гражданские администрации.

"В-третьих, законопроект предусматривает, что глава государства на время действия закона... может принимать решение о применении Вооруженных сил и других военных формирований, а также о введении военного положения", - говорится в статье.

Также автор статьи указывает, что "в законопроекте есть постоянные отсылки к Минскому процессу, а формулировки таковы, что позволяют, например, провести выборы на контролируемых украинским правительством территориях Донецкой и Луганской областей".

Предполагается, что в случае принятия закона изменят и название военной операции на Востоке Украины.

В то же время в понедельник первый вице-спикер Ирина Геращенко сообщила, что "в ближайшее время состоится СНБО, где будет рассмотрен этот законопроект и принято окончательное решение".

Как известно, Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов надеется, что в ближайшее время завершат разработку закона об изменении формата антитеррористической операции на Донбассе - и парламент его оперативно рассмотрит.

Ранее Турчинов заявил, что Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.

Темы: АТО Донбасс
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