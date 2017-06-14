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Турчинов сподівається, що Рада до канікул ухвалить альтернативу АТО

Середа, 14 червня 2017, 16:11

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов сподівається, що найближчим часом завершать розробку закону про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі – і парламент його оперативно розгляне.

"Я вважаю, що у нас не так багато часу для ухвалення відповідних рішень", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Сподіваюся, що вже цього тижня відбудеться експертне обговорення, і після внесення президентом цього законопроекту в парламент депутати не будуть тягнути з позитивним голосуванням", – заявив секретар РНБО.

За його словами, головний акцент у цьому законопроекті буде стосуватися саме завдань держави, спрямованих на звільнення окупованих територій.

"Тобто ми не просто констатуємо факт російської окупації, а на законодавчому рівні визначаємо комплекс силових і дипломатичних кроків, які повинні забезпечити звільнення окупованих територій", – наголосив Турчинов.

Щодо ідеї створити Оперативний штаб у зоні АТО він сказав: "Це один із механізмів військового і цивільного управління в зоні військового конфлікту".

Секретар РНБО пояснив, що, згідно зі законопроектом, такий штаб створюється указом президента – і йому буде надано найширші повноваження для реалізації завдань оборони і звільнення окупованих територій, підпорядковано всі армійські і силові структури, військово-цивільні адміністрації.

"Тобто має бути одна жорстка вертикаль, яка за необхідності забезпечить і функціонування в цих областях режиму воєнного стану. Але головне – створюється правовий механізм ефективного використання Збройних сил для захисту країни від російської агресії в умовах гібридної війни, розв'язаної проти України", – наголосив Турчинов.

Він роз'яснив, що після ухвалення такого закону юридично АТО буде завершено:

"Щойно буде ухвалено цей закон, який розширює правове поле і надає повноваження, необхідні для захисту країни, не обмежені рамками закону "Про боротьбу з тероризмом", АТО в нинішньому своєму форматі буде завершено".

Напередодні Турчинов заявив, що Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.

Він повідомив, що "уточнений" законопроект "Про відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей" подадуть президенту, а після того – до Верховної Ради.

Останнє пленарне засідання 6-ї сесії Верховної Ради 8-го скликання заплановано на 14 липня.

Теми: АТОДонбасТурчиновВерховна Радазаконодавство
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