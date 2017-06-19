Парубий боится вакуума по вопросу ЦИКа

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Понедельник, 19 июня 2017, 13:46

Договоренности между фракциями об избрании нового состава Центральной избирательной комиссии пока нет.

Об этом во время брифинга сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

"Пока не завершены консультации, ставить этот вопрос на голосование - опасно", - заявил Парубий.

Он пояснил, что сначала следует проголосовать за отставку всех действующих членов ЦИК, а затем ставить на голосование избрание новых. "Если мы проголосуем за отставку, а не наберется голосов за новых членов ЦИК - образуется юридический вакуум", - заявил Парубий.

Он выразил надежду на то, что фракциям все же удастся достичь договоренности по этому вопросу.

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Украинская правда

Темы: ЦИК
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