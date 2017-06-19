Мининформ обнародовал список сайтов, переданных СБУ для запрета

Министерство информационной политики передало СБУ список сайтов, которые предлагает запретить в Украине.

Соответствующий перечень размещен на сайте МИП.

Он насчитывает 20 сайтов, среди которых novorosinform.org, novorossia.today, novoross.info тому подобное.

МИП указывает, что эти сайты содержат информацию, которая разжигает межнациональную вражду или нарушает территориальную целостность Украины.

Как отмечается, этот перечень наработан рабочей группой при МИП под руководством заместителя министра Дмитрия Золотухина, рассмотрены Экспертным советом при ведомстве и переданы в СБУ.

Украинская правда