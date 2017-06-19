В Украине зарегистрированы более 1,5 млн переселенцев

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Понедельник, 19 июня 2017, 18:28

В Украине зарегистрированы более 1,5 млн вынужденных переселенцев из оккупированных частей Донбасса и аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

"По состоянию на 19 июня 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 586 709 переселенцев или 1 276 743 семьи из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что до 19 июня 2017 переселенцы получили более 1,4 млрд гривен помощи.

Как сообщалось, с июля 2016 года количество внутренне перемещенных лиц в Украине уменьшилось более чем на 200 тыс.

Украинская правда

Темы: переселенцы
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