В Украине зарегистрированы более 1,5 млн переселенцев

В Украине зарегистрированы более 1,5 млн вынужденных переселенцев из оккупированных частей Донбасса и аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

"По состоянию на 19 июня 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 586 709 переселенцев или 1 276 743 семьи из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что до 19 июня 2017 переселенцы получили более 1,4 млрд гривен помощи.

Как сообщалось, с июля 2016 года количество внутренне перемещенных лиц в Украине уменьшилось более чем на 200 тыс.

Украинская правда