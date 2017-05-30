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За год количество переселенцев в Украине существенно уменьшилось

Вторник, 30 мая 2017, 10:27

С июля 2016 года количество внутренне перемещенных лиц в Украине уменьшилось более чем на 200 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Наблюдается тенденция к уменьшению количества внутренне перемещенных лиц, состоящих на учете в структурных подразделениях по вопросам соцзащиты населения. Так, с июля прошлого года общее количество ВПЛ уменьшилось более чем на 200 тыс. лиц", - говорят в ведомстве.

По их словам, только по Донецкой области в течение июля 2016 - апреля 2017 года снято с учета более 190 тысяч человек.

В министерстве пояснили, что это связано с возвращением людей на места своего постоянного проживания.

По последним данным управления соцзащиты населения, на сегодня количество вынужденных переселенцев в Украине составляет 1 млн 584 тысяч человек или почти 1,3 миллиона семей.

Как сообщалось, 12 мая были обнародованы результаты отчета Национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, составленного Международной организацией по миграции. Они показали, что четверть переселенцев не хочет возвращаться на старое место жительства.

Украинская правда

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Темы: переселенцыДонбассАТОМинсоцполитики
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