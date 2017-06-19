В Україні зареєстровано понад 1,5 млн переселенців

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Понеділок, 19 червня 2017, 18:28

В Україні зареєстровано понад 1,5 млн вимушених переселенців з окупованих частин Донбасу та анексованого Криму.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Станом на 19 червня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 586 709  переселенців або 1 276 743 сім'ї з Донбасу і Криму", - йдеться у повідомленні.

Окрім того у відомстві зазначають, що до 19 червня 2017 року переселенці отримали понад 1,4 млрд гривень допомоги.

Як повідомлялося, з липня 2016 року кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні зменшилася більше ніж на 200 тисяч.

Українська правда

Теми: переселенці
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