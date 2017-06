Маск отказался быть советником Трампа из-за выхода из Парижского соглашения

Американский предприниматель Илон Маск отказывается от участия в совете при Белом доме в связи с выходом США из Парижского климатического соглашения.

Об этом он написал в twitter сразу после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отказе от участия в климатическом пакте, пишет DW.com.

"Я выхожу из президентского совета. Изменение климата - это реальность. Отказ от Парижа не на пользу ни Америке, ни миру", - написал он.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world.