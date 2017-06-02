Трамп заявив про вихід США з Паризької кліматичної угоди

США виходять з Паризької кліматичної угоди.

Про це йдеться в заяві президента США.

За словами Трампа, ця угода невигідна для Сполучених Штатів.

"Одне за іншим, ми тримаємо обіцянки, які я давав американському народу під час передвиборної кампанії", - заявив Трамп, перераховуючи дані обіцянки, серед яких також відзначив створення робочих місць і перенесення фабрик і заводів на територію США.

"Тому, щоб виконати мій урочистий обов'язок захищати Америку і її громадян, Сполучені Штати підуть з Паризької кліматичної угоди", - заявив він.

При цьому він додав, що має намір почати переговори про нову, за його словами, більш вигідну для США кліматичну угоду.

Раніше в той же день він написав у Twitter про те, що оголосить про своє рішення, назвавши точний час свого виступу і завершивши повідомлення своїм передвиборчим слоганом Make America great again! ( "Повернемо Америці велич!").

Нагадаємо, за підсумками саміту G7 Меркель назвала переговори з клімату "незадовільними", додавши, що "немає жодних ознак того, будуть чи ні США залишатися в Паризькій угоді".

У 2015 році близько 200 країн погодили угоду, яка має на меті скоротити викиди в атмосферу для зменшення парникового ефекту. Зокрема, США зобов’язалися зменшити викиди з 28 до 26 % до 2025 року.

Якщо США вийдуть з Паризької кліматичної угоди, то опиняться в компанії таких держав як Сирія чи Нікарагуа, що не є учасниками угоди. Це поставить під загрозу саму угоду, для втілення якої потрібна прихильність великих країн, на які припадає значна частка викидів.