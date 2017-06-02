Маск відмовився бути радником Трампа через вихід з Паризької угоди

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П'ятниця, 2 червня 2017, 01:38

Американський підприємець Ілон Маск відмовляється від участі в раді при Білому домі у зв'язку з виходом США з Паризької кліматичної угоди.

Про це він написав у twitter відразу після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про відмову від участі в кліматичному пакті, пише DW.com.

"Я виходжу з президентської ради. Зміна клімату - це реальність. Відмова від Парижа не на користь ані Америці, ані світу", - написав він.

Маск - співзасновник таких відомих на весь світ компаній, як Tesla, SpaceX і PayPal - консультував Білий дім з декількох питань: на тему бізнесу і створення нових робочих місць, а також інфраструктурних питань. Раніше він попереджав, що припинить співпрацю з адміністрацією президента в разі відмови США від виконання міжнародної кліматичної угоди.

Як повідомлялося, Трамп оголосив про вихід США з Паризької угоди 1 червня. При цьому він заявив, що має намір домовлятися про нові умови кліматичної угоди.

Теми: США екологія Трамп
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