Маск відмовився бути радником Трампа через вихід з Паризької угоди

Американський підприємець Ілон Маск відмовляється від участі в раді при Білому домі у зв'язку з виходом США з Паризької кліматичної угоди.

Про це він написав у twitter відразу після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про відмову від участі в кліматичному пакті, пише DW.com.

"Я виходжу з президентської ради. Зміна клімату - це реальність. Відмова від Парижа не на користь ані Америці, ані світу", - написав він.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world.