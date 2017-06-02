У СБУ возмутились, что из-за "Схем" некоторые сотрудники не смогут работать
Юристы Служба безопасности Украины проанализируют нарушения, которые могли допустить журналисты программы "Схемы" в расследовании об автопарке сотрудников службы.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Предварительно я видела, что они (журналисты - УП) обнародовали персональные данные оперативных сотрудников. Думаю, что будем разбираться, будем смотреть. Я сейчас не готова сказать конкретно, наши специалисты должны осуществить исследования", - сказала Гитлянская и уточнила, что юристы службы будут проверять работу как журналистов, так и сотрудников.
Она также отметила, что подразделение, которое снимали журналисты, занимается защитой критической инфраструктуры страны (инфраструктура, разрушение которой может иметь влияние на национальную безопасность и оборону, природную среду, привести к значительным финансовым убыткам и человеческим жертвам).
"В программе были не все сотрудники - были и люди, которые не имеют отношения к Службе безопасности. Но, среди прочего, были и сотрудники, которые теперь, к сожалению, не смогут работать, поскольку их личные данные обнародованы", - сообщила пресс-секретарь.
Она добавила, что речь идет об обнародовании фамилий, должностей и лиц сотрудников службы.
Кроме того, Гитлянская отмечает, что СБУ не просила снять программу с эфира. Речь шла только о том, чтобы не показывать лиц сотрудников службы.
Как сообщалось, журналисты программы "Схемы" заявили, что Служба безопасности Украины давила на их сотрудников, чтобы не допустить выхода в эфир программы, которая расследует коррупцию в рядах самого СБУ. В программе говорится, что стоимость автомобилей работников Главуправления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ не соответствует уровню их доходов
Несмотря на это журналисты обнародовали выпуск программы.
Олег Твердь, для УП
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