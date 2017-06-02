Незаконные задержания жителей Донбасса расследуются плохо – правоохранители

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Пятница, 2 июня 2017, 12:49

45 правоохранителей и 2 военнослужащих привлечены к ответственности за незаконные задержания жителей Донецкой и Луганской областей с начала антитеррористической операции.

Об этом на пресс-конференции 2 июня сообщили правозащитники Украинского Хельсинского союза по правам человека и Харьковской правозащитной группы, передают "Українські новини".

В частности, Андрей Гладун из центра документирования УХСПЧ сообщил, что правозащитники зафиксировали большое количество фактов задержания украинскими правоохранителями в период 2015-2016 годов местного населения на Донбассе без конкретных обвинений, с нарушениями прав человека.

По данным правозащитников, часто задержанные являлись участниками мирных митингов.

К большинству арестованных, по данным УХСПЧ, применялись пытки.

"С апреля 2014 года (с начала АТО) по декабрь 2016 года включительно по фактам незаконного лишения свободы в Донецкой и Луганской областях были привлечены к ответственности всего 45 правоохранителей и всего 2 военных Вооруженных сил Украины", – сообщил Гладун, ссылаясь на предоставленную Генеральной прокуратурой информацию.

Также он сообщил, что прокуратура передала в суд в Донецкой области всего 2% обвинительных актов по данным уголовным производствам, в Луганской области - 1%.

Исполнительный директор Харьковской правозащитной группы Александр Павличенко отметил, что Украина обязана расследовать указанные преступления, совершенные силами АТО и правоохранителями, иначе расследованием может заняться прокуратура Международного уголовного суда.

По его мнению, Украина сознательно отложила ратификацию Римского статута Международного уголовного суда для того, чтобы не было возможности привлечь к ответственности украинских военных – участников конфликта на Донбассе.

Темы: АТО Донбасс
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