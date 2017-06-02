Миграционная служба оформила больше 1 миллиона биопаспортов в 2017 году
Государственная миграционная служба оформила 1 185 425 биометрических паспортов для выезда за границу с начала 2017 года.
Об этом "Українським новинам" сообщила пресс-служба Миграционной службы.
"С начала года оформлено 1 185 425 биометрических паспортов для выезда за границу", - отметил начальник пресс-службы Сергей Гунько.
По его словам, данное количество загранпаспортов выдано по состоянию на 1 июня.
Также отмечается, что с начала года по состоянию на 1 июня миграционная служба оформила гражданам Украины 341 220 карт удостоверения личности (ID-карточек).
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