Похищение бизнесмена: арестовали подозреваемого, в деле фигурирует Крупчак

В пятницу, 2 июля, Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения подозреваемым по делу о похищении бизнесмена, бывшего гражданина России. При этом во время заседания судья назвал фамилию Крупчака.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" из зала судебных заседаний.

Прокуроры отказывались сообщить прессе имя бизнесмена, которого пытались похитить. "На данный момент еще устанавливаются обстоятельства, поэтому не могу рассказать детали следствия", сказал прокурор Денис Клюшников на вопрос УП. Говорить о жертве отказались и адвокаты Владимира Бовы, которого подозревают в попытке похищении бизнесмена. В целом в этом деле проходит три человека.

Владимир Бова отрицает вину фото романа кравца, уп

Прокуратура просила суд взять Бову под стражу сроком на два месяца. В свою очередь защита Бова просил суд назначить ему личное обязательство или залог. "Первого числа его никто не задерживал. По звонку СБУ он прибыл на дачу объяснений добровольно и там его задержали. Он ничего не избегал", - отметил в суде адвокат Марьян Мацула.

Суд постановил арестовать Бову з возможностью залог в размере 134 тысяч гривен.

Денис Ярославский вины также не признает

Такое решение принял судья Владимир Карабань. "Ходатайство удовлетворить. Взять под стражу с альтернативой внесения залога в размере 134 тысяч гривен", - отметил он. Также суд назначил Бовк ряд обязательств, в частности сдать паспорта для пересечения границы и воздерживаться от общения с подозреваемыми, в том числе с лицом по фамилии Крупчак.

Следующим вопросом суд начал рассматривать избрание меры пресечения начальнику Обуховского райотдела полиции Денису Ярославскому.

Он также отрицает свою вину и заявляет, что его хотят подставить. "Обвинения в мою сторону не соответствуют действительности. Это подстава. Все было спланировано и делается из-за того, что я говорил правду. Я не увольнялся из правоохранительных ораганах, хотя этого хотят", - заявил Ярославский. На вопрос УП, кто его хочет подставить, он отметил: "Вы все узнаете позже".

Как известно, в пятницу генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура и СБУ задержали группу лиц, которая пыталась за 17 млн ​​долларов похитить бывшего гражданина РФ и переправить его в Россию.

СМИ сообщили, что злоумышленники пытались похитить и вывезти в РФ владельца Обуховского картонного комбината Владимира Крупчака, однако официально в ГПУ эту информацию не подтверждали.

Впоследствии стало известно, что одним из подозреваемых, которого задержали по этому делу, является начальник Обуховского райотдела Нацполиции Денис Ярославский.

Роман Кравец, УП