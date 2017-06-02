Экс-редактор "Шустер.Live": Контакты Окуевой просила помощница Шустера

Бывший гостевой редактор программы "Шустер.Live" Алексей Стукало заявляет, что контакт Амины Окуевой, на которую с мужем в четверг было совершено нападение, попросила предоставить помощник Савика Шустера Неля Шелякина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя слова Окуевой.

"Действительно, 22 мая ко мне обратилась помощник Савика Шустера Неля Шелякина с просьбой предоставить контакт Амины Окуевой. Действительно, 22 мая, Амина обратилась ко мне с вопросом о том, брал ли какой-то Алекс Вернер ее контакты на студии Шустера. И я действительно ответил утвердительно. Потому что это была правда", - написал он.

"Действительно Окуева 26 мая спросила у меня через фейсбук знаю ли я, кто такой Вернер. Но я ей не ответил вообще, потому что был занят, а потом элементарно забыл. Так что никаких рекомендаций по Алексу Вернеру я никому не давал и не мог оказать, потому что с ним никогда не общался. Контакты Амины Окуевой меня попросила именно Неля Шелякина", - добавил Стукало.

Как известно, 1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

Раненого нападающего удалось задержать. При нем нашли документы на имя Александра Дакара. Сам он представлялся Алексом Вернером.

Полиция заявила, что проводит допрос Дакара.

В феврале 2012 года Осмаев был задержан в Одессе правоохранительными органами Украины по подозрению в совершении взрыва в одесской квартире. Следствие также подозревало, что он вместе с сообщником готовил покушение на президента России Владимиру Путину.

Осмаев неоднократно заявлял о том, что дело против него сфальсифицировано.

В своих заявлениях он отмечал, что не совершал преступлений, в которых он обвиняется, и "даже не является тем самым Осмаевый".

Тогда же, правоохранительные органы сообщали, что Осмаев ранее был объявлен в розыск якобы за попытку покушения на Рамзана Кадырова в 2007 году.

Европейский суд по правам человека рекомендовал Украине не выдавать Осмаева России, после чего Украина решила приостановить процесс экстрадиции. 19 ноября 2014 года после более 2,5 лет заключения он был освобожден из-под стражи.

В феврале 2015 Осмаев стал командиром батальона имени Джохара Дудаева после гибели Исы Мунаев.

Украинская правда