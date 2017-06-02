Нападник на Осмаєва і Окуєву дає свідчення

Поліція проводить допит Олександра Дакара, який здійснив напад на Адама Осмаєва.

Про це в Дніпрі повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.

"Злочинець затриманий, перебуває на стаціонарному лікуванні. Але з ним проводяться активні слідчі дії, саме на цей час проводиться його допит", - зазначив він.

Князєв зауважив, що навмисно не називає попередні прізвища Дакара.

"Я б не хотів навмисно акцентувати увагу, яке його перше прізвище, яке друге, третє. Особа буде встановлена законним шляхом. І після проведення слідчих дій ми зможемо дати якийсь коментар", - зазначив він.

ЗМІ встановили, що людина, яка намагалася застрелити Адама Осмаєва, може бути кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Як відомо, 1 червня у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. За попередньою інформацією, чоловік назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранені Осмаєв і нападник перебувають у лікарні.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко припускав, що нападник, попри знайдений при ньому паспорт громадянина України, – не Олександр Дакар, "а зовсім інша особа, яка регулярно їздила в Росію для отримання інструкцій з центру".

У 2007 році Федеральна служба безпеки РФ затримала Осмаєва за підозрою в замаху на Рамзана Кадирова, але пізніше його – єдиного з чотирьох – відпустили. Того ж року Осмаєва нібито заочно арештували, а пізніше оголосили в розшук.



Дядько Адама Амін Осмаєв у 1995 році став головою Верховної ради Чечні, а в 1996-1998 роках очолював Палату представників Народних зборів Чеченської Республіки.

У лютому 2012 року Адама Осмаєва затримували за підозрою у скоєння вибуху в квартирі в Одесі. Слідчі органи України також підозрювали, що він разом зі спільником готував замах на президента Росії Володимира Путіна.

Осмаєва Україна вирішила не видавати Росії після відповідної рекомендації Європейського суду з прав людини.

Осмаєв також просив політичного притулку в Україні, проте отримав відмову.

Наприкінці серпня 2014 року Генпрокуратура скасувала своє рішення про екстрадицію Осмаєва в Росію.

Українська правда